Taranto città a vocazione sportiva: accordo tra Decathlon e con l’amministrazione Melucci

Amministrazione Melucci e Decathlon Italia hanno stretto un accordo di collaborazione per promuovere l’attività sportiva.

I dettagli dell’intesa sono stati presentati questa mattina a Palazzo di Città, dall’assessore comunale allo Sport Gianni Azzaro, dal direttore di Decathlon Taranto Carmine Palladino e dal referente per la collettività di Decathlon Taranto Damiano Russo. All’incontro hanno partecipato anche il consigliere regionale Enzo Di Gregorio, delegato ai Giochi del Mediterraneo, la consigliera comunale Bianca Boshnjaku e diversi rappresentanti delle società sportive tarantine.

Con questo accordo, l’amministrazione comunale punta a rafforzare il posizionamento di Taranto come città a vocazione sportiva, sia nella prospettiva dell’evento del 2026, sia come potenziale meta del turismo sportivo.

«Come accaduto in altri settori – ha spiegato Azzaro – anche per lo Sport abbiamo pensato di coinvolgere i privati nella sfida di migliorare la performance del territorio e offrire maggiori opportunità al sistema produttivo e ai cittadini. L’amministrazione, infatti, non può fare tutto da sola, ha bisogno di competenze diverse e sostegno, soprattutto quando gli obiettivi sono ambiziosi. Con Decathlon abbiamo trovato una strada comune, che è quella della promozione dello sport, inteso come stile di vita, ma anche dell’organizzazione di eventi che fungano da attrattori».

L’accordo, che durerà fino a fine 2026, prevede anche che Decathlon si impegni a fornire all’ente materiale sportivo per la realizzazione degli eventi, fornendo agevolazioni per associazioni, scuole ed enti pubblici. Per altro, Decathlon ha già avviato attività specifiche in alcune scuole cittadine, oltre a promuovere l’immagine della città nella fiera Btm 2023 che si terrà a Bari la settimana prossima.

«È per noi un onore stringere questa partnership con il Comune di Taranto – le parole di Palladino – che ci ha voluto al proprio fianco nella promozione della cultura e pratica dello sport. Muovere le persone, bambini e adulti, attraverso lo sport, rappresenta per Decathlon Taranto la realizzazione del proprio impegno sul territorio. Siamo sicuri che questa sarà solo la prima di tante nuove collaborazioni volte a costruire un network che avrà un effetto positivo sul benessere delle persone e la città di Taranto».