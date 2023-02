Puglia – l’eolico galleggiante da 1.1GW. Maxi parco eolico galleggiante da 1.1 GW nell’Adriatico. Il progetto, Barumini Bay prevede l’installazione di 74 turbine flottanti – ossia senza fondamenta, ma realizzate su piattaforme ancorate ai fondali – posizionate ad oltre 40 chilometri dalla costa pugliese.Il progetto è basato sulla tecnologia galleggiante, ha una potenza obiettivo di 1.100 MW e prevede l’installazione di 74 turbine da 15 MW al largo della costa che va da Bari a nord di Barletta.

Attualmente, la joint venture Barium Bay sta ultimando gli studi ambientali e tecnici di dettaglio con l’obiettivo di sottoporre la propria istanza per la procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) ai ministeri competenti entro l’estate di quest’anno.

In parallelo inizierà una campagna di misurazione puntuale della risorsa eolica a mare, che durerà circa 24 mesi, per la quale la joint venture farà riferimento alla società spagnola specializzata in quest’ambito, Eolos Floating Lidar Solutions.

Il progetto Barium Bay consolida la collaborazione tra Galileo e Hope nata con la joint venture Lupiae Maris per lo sviluppo di un parco eolico di 525Mw, con la stessa tecnologia, al largo di Brindisi e Lecce.