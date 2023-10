La Regione Puglia verso la transizione ecologica, 15 nuovi bus FAL a basse emissioni

La Regione Puglia verso la transizione ecologica, 15 nuovi bus FAL a base emissioni Prosegue il rinnovo degli autobus in senso ecologico. Si sta registrando un importante spostamento del parco autobus circolante, utilizzato per il Trasporto Pubblico Locale (FAL), verso mezzi più moderni e meno inquinanti, in linea con gli obiettivi perseguiti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMIS).

Gli autobus elettrici, e in generale tutti i mezzi di trasporto pubblico a basse emissioni di CO2, rappresentano un tassello fondamentale per rendere la sostenibilità ambientale, una pratica realizzabile e diffusa.

Infatti, tra le azioni mirate a diminuire l’impatto ambientale legato alle attività umane, rientra anche il concetto di mobilità sostenibile, e la riconsiderazione di tutte le dinamiche dannose per l’ecosistema terrestre.

Ferrovie Appulo lìLucane ha centrato con l’entrata in servizio di 15 nuovi autobus di ultima generazione, ovvero Euro 6, grazie a un finanziamento da tre milioni e 400mila euro, 500mila dei quali stanziati dall’azienda del trasporto pubblico locale e gli altri 2,9 milioni messi a disposizione dalla Regione Puglia attraverso l’Fsc 2014-2020.

I mezzi sono stati presentati questa mattina a Bari.

Presenti, fra gli altri, il presidente di Fal Rosario Almiento, il direttore generale Matteo Colamussi e l’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia.

Con questo passo l’azienda ha completato il rinnovo del suo parco mezzi su gomma in Puglia, che oggi è composto da 53 autobus, tutti Euro 5 e 6.

I nuovi mezzi sono dotati di pedane per consentire l’accesso a persone con ridotte capacità motorie, posti per carrozzelle, dispositivi di frenata assistita, impianti antincendio nel vano motore, sistemi di videosorveglianza interna, sistemi di geolocalizzazione e dispositivi di conteggio per la salita e discesa dei passeggeri.

“E’ un traguardo che segna il rinnovo totale della flotta autobus presente in Puglia – ha detto Colamussi -. In questo modo, così come abbiamo fatto lo scorso anno con il rinnovo totale della flotta treni, raggiungiamo standard di offerta e di efficienza importanti, aumentando comfort e sicurezza“.

Almiento: “nuovi mezzi vogliono dire maggiore sicurezza dei trasporti, maggiore comfort per gli utenti e una transizione ecologica a cui tutti guardiamo“.

Maurodinoia: “ il passo in più della Regione Puglia in termini di mobilità“.

L’elettrificazione dei mezzi, quindi, è rilevante non solo per le auto e, soprattutto in questo periodo, le pubbliche amministrazioni hanno diversi strumenti per facilitare la transizione energetica.

I piani, gli incentivi e le risorse sono importanti per sviluppare nel nostro Paese le competenze che finora sono state esternalizzate e che possono rendere il territorio più indipendente a livello di materie prime ed energia.