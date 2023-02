Manduria, trovato cadavere in un dirupo

Manduria, trovato corpo in un dirupo Macabra scoperta a Manduria: un cadavere pieno di ferite, segni di violenza e fatto a pezzi, è stato ritrovato a Manduria, in un dirupo.

I carabinieri, che indagano per omicidio, stanno provando a risalire all’identità della vittima in base alle denunce di scomparsa presentate negli ultimi tempi nel tarantino.

Manduria, trovato corpo in un dirupo

Non è stata effettuata ancora l’identificazione per le pessime condizioni del corpo. Gli inquirenti ancora non sanno quando è avvenuto il decesso né quando è stato occultato. Ancora da definire le cause della morte. Dalle prime informazioni, sembra si tratti del corpo di un uomo intorno ai 30 anni.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti, per le indagini, anche i carabinieri.