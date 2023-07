Chiusa la SS 7ter “Salentina” per un incendio, in direzione Taranto A causa di un incendio divampato la strada statale 7Ter “Salentina” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al Km 9.000 in corrispondenza del territorio comunale di Taranto. A bordo strada, si registra traffico momentaneamente bloccato.

Il provvedimento si è reso necessario, per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Chiusa la SS 7ter “Salentina” per un incendio, in direzione Taranto

Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto. Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.