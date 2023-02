Disabilità: il tuo sindaco ti ascolta? “Bitonto non è una città accessibile. Il sindaco dovrebbe fare una passeggiata con me e i miei figli in sedia a rotelle, per capire i disagi che quotidianamente vivono i disabili”. Un messaggio ben chiaro e ben recepito dal Sindaco di Bitonto. Francesco Paolo Ricci ha deciso di raccogliere il guanto e percorrere le strade del centro cittadino con Pietro, sulla sua carrozzina elettrica, e la sua mamma.

Un giro semplice, di routine quotidiana dal bar al supermercato, dall’edicola alla tabaccheria, dal negozio di abbigliamento alle rampe dei quartieri. Facile no?

“Ho chiesto a Cristina di fornirmi ancora indicazioni e suggerimenti, utili ad integrare il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) che presto andremo a discutere in Consiglio comunale e a candidare a finanziamento”. Sindaco di Bitonto. Francesco Paolo Ricci.

Il tuo sindaco se la sente di sedersi su una carrozzina senza aiuti?

Forse sono tanti gli scivoli da rifare o occupati da auto in sosta nelle vie del centro. Oltre a tante altre situazione dalle strade rotte all’inaccessibilità nei locali pubblici e privati.

Cristina, 45enne, ha due figli di 19 e 16 anni costretti su una sedia a rotelle a causa di una malattia neodegenerativa che galoppa ogni giorno e l’inferno comincia proprio da qui. Una delle tante storie di cui chi è sano non sempre ha interesse ad ascoltare.