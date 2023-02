E’ morta Lucia Zagaria moglie dell’attore Lino Banfi

Lucia Zagaria, vero cognome Lagrastra, moglie di Lino Banfi, era da tempo malata di Alzheimer. Aveva 85 anni.



Era nata nel 1938 e nel 1962 si era spostata con Lino Banfi e da questa unione erano nati Rosanna e Walter. L’attore è sempre al suo fianco nonostante le difficoltà della malattia.

Lino e Lucia erano sposati ormai da più di 60 anni, ma da qualche anno il loro amore doveva fare i conti con una terribile malattia. Lucia soffriva infatti di Alzheimer.

In una recente intervista l’attore aveva raccontato: “Lucia ha sempre fatto un po’ più di confusione e mi dice ‘Oddio dobbiamo morire tutti? Io voglio talmente bene a questa donna che le ho detto ‘Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi’”

Banfi aveva scritto anche a papa Francesco: «Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita».

Morire insieme, quindi, così come hanno vissuto. Una richiesta pesante anche per il Pontefice che però all’attore ha inviato una risposta: «Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi».

Lino Banfi e Lucia Lagrasta si erano incontrati per la prima volta nel 1952, a Canosa, in Puglia, quando lei era una parrucchiera di 13 anni e lui un aspirante attore di 15. Lino stava per trasferirsi a Milano per perseguire il suo sogno di diventare attore. I due si spedivano ogni tanto delle lettere e poi, contro il volere dei genitori di Lucia, si erano uniti per non lasciarsi più.

Anzi, la coppia programmò la classica “fuitina” e così si erano sposati dopo ben dieci anni di fidanzamento, avvenuto nel 1962.