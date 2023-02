Valle d’Itria – Il Carnevale di Mercoledì. Nella splendida Valle d’Itria, grazie alla clemenza del meteo, si sono svolte le festanze del Carnevale. Il Carnevale è una festa mobile o stagione festiva cristiana cattolica che si verifica prima della stagione liturgica della Quaresima e prevede tipicamente celebrazioni pubbliche, inclusi eventi come parate, feste di strada pubbliche e altri divertimenti, che combinano alcuni elementi di un circo.

Analizzando le top ricerche sulle principali piattaforme on-line regna a Carnevale la mascherina di Mercoledi della Famiglia Addams. Grazie alla nuova serie tv di Tim Burton realizzata da Netflix e proposta sulla piattaforma streaming a fine 2022.

Nella immensa Valle D’Itria porzione di territorio della Puglia centrale a cavallo tra la città metropolitana di Bari e le province di Brindisi e di Taranto. Il suo territorio coincide con la parte meridionale dell’altopiano delle Murge: in senso stretto è la depressione carsica che si estende tra gli abitati di Locorotondo, Cisternino, Martina Franca e Ceglie Messapica. Si sono svolti tipologie di Carnevale.

Valle d’Itria – Il Carnevale di Mercoledì

CISTERNINO: con l’intramontabile Ape cross, carri e carretti, musiche, danze, mostre fotografiche e Finger-food

Cisternino

MARTINA FRANCA: in una città per eccellenza Barocca, non potevano mancare le sfilate di immensa bellezza “Barocco Martinese”. Popular Folk, sbandieratori di Lucera, mascotte, bolle di sapone, teatrini per bambini e la teatralità divertente in chiave martinese

Martina Franca

LOCOROTONDO: l’Allegria con le sfilate di bellissimi carri allegorici e tanta Musica, Carnival Party.

Locorotondo

CEGLIE MESSAPICA: Con il ritorno della storica “Scascia Pignata”, cortei mascherati, spettacoli di magia, mascotte, trampolieri e tanta musica.

Ceglie Messapica

Con tantissimi turisti e viaggiatori presenti alle iniziative della settimana clou quella che va dal 16 febbraio, giovedì grasso, al 21 febbraio, martedì grasso. Carnevale ricco è pazzo all’insegna del divertimento. Ci voleva il ritorno alla Normalità, Carnevale guarisce ogni male.