Pugilistica Quero – Il giovane Donvito

Donvito tra le giovani promesse della Quero.

Prima trasferta dell’anno per gli atleti tarantini che sabato 18 febbraio hanno incrociato i guantoni con i pugili fiorentini in una trasferta consumata in ventiquattro ore tra gare e viaggio. La squadra pugliese composta da sette pugili di cui quattro della Quero-Chiloiro è stata ospite della storica Accademia pugilistica fiorentina, una delle società più longeve sul panorama nazionale attiva dal 1938.

A brillare nella trasferta tra i pugili della Quero-Chiloiro è stato sicuramente l’élite Alessandro Donvito, che ha battuto nei 71 kg l’esperto Lorenzo Peruzzi dell’Accademia dei bianchi Santo Spirito Firenze, dominando l’incontro con la sua tecnica elegante e portando colpi lunghi che sono andati convinti a segno nella guardia dell’avversario. Un pugile interessante e in fase di crescita, Donvito si prepara in vista dei Campionati italiani under 22 e aggiorna il record a 17 vittorie, 3 pari e 8 sconfitte.

Ma non è stato da meno l’altro élite 71 kg Giacomo Gioioso, che ha tenuto testa a un avversario con sessantacinque incontri disputati e ha chiuso l’incontro con un pari che ha tutta l’aria di essere una vittoria. Gioioso ha infatti gareggiato contro il buon Redon Osmeni della Boxe Valdisieve, partendo con un’esperienza ben diversa da quella del pugile toscano, e tuttavia è stato proprio lui a dare un ritmo elevatissimo agli scambi che hanno fatto spettacolo per il numeroso pubblico presente; il pugile fasanese della Quero-Chiloiro aggiorna il record a 17 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte.

Storia diversa per l’élite 80 kg Angelo Dragone che in un match molto equilibrato ha subito un richiamo ufficiali dall’arbitro con il quale è stata decretata la sua sconfitta, tutta a vantaggio di Simone Baldanzini dell’Accademia dei bianchi Santo Spirito; una buona prestazione comunque per Dragone che porta il suo score a 4 vittorie e 1 sconfitta. Per chiudere, l’Elite 63,5 kg Andrea Bisignano purtroppo ha perso contro Nicolas Caselli dell’Accademia pugilistica fiorentina in un incontro in cui si è espresso poco calando un po’ troppo alla terza ripresa; Bisignano aggiorna il recond a 4 vittorie, 3 pari e 3 sconfitte.

La Quero-Chiloiro non si ferma e già per sabato prossimo 25 febbraio è pronta per una seconda trasferta in Calabria dalla Boxe popolare Cosenza, per una manifestazione che si terrà nello stadio San Vito e vedrà protagonisti l’élite Domenico Maffei e gli junior Nicola Cesarano e Christian Tursi.