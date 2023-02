L’Asl torna a formare

Taranto, 21 febbraio 2023 – Anticorruzione e trasparenza: tornano i seminari formativi ASLTaranto.

Giovedì 23 febbraio il secondo incontro del corso organizzato da ASL Taranto nella sede del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari per formare e sensibilizzare sull’anticorruzione e la legalità nella Pubblica amministrazione, con focus sulla sanità.

L’Asl torna a formare

Si terrà giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 9, la seconda giornata del ciclo di seminari formativi “Etica, qualità e organizzazione del Servizio Sanitario” dedicato alla anticorruzione, trasparenza e legalità nella Pubblica Amministrazione, organizzato da ASL Taranto e ospitato presso l’Aula Magna del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari, che patrocina l’iniziativa.

L’Asl torna a formare

Dopo la giornata di apertura dello scorso 26 gennaio, il corso, accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie e accreditato per i giornalisti, entrerà nel vivo, affrontando tematiche legate alla gestione delle attività sanitarie e amministrative nelle ASL. Il direttore del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari, Paolo Pardolesi, e il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto, Cosimo Nume, apriranno il seminario. In seguito, interverranno, come relatori, gli accademici Antonio Nisio, professore di economia aziendale all’Università degli Studi di Bari e componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Porto di Taranto, che tratterà i temi della performance e dell’anticorruzione, e Francesco Follieri, professore di diritto amministrativo alla Libera Università Mediterranea LUM di Casamassima e avvocato cassazionista, che approfondirà il tema dei contratti pubblici in sanità. Accanto a loro, interverranno Luisa Motolese, già Presidente della Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale delle Marche e presidente del collegio dei revisori dell’Università Statale di Milano, che esporrà il ruolo della magistratura contabile nella sanità, e Simone Orazio, giudice della sezione penale presso il Tribunale di Brindisi.

L’Asl torna a formare

“L’ampia partecipazione registrata a partire dalla giornata di apertura dimostra l’attenzione dell’Azienda e dei singoli dipendenti per queste tematiche. Diffondere e fare propri i principi di legalità, trasparenza e anticorruzione significa – ha dichiarato il direttore generale della ASL Taranto Gregorio Colacicco – adeguare responsabilmente la propria attività nell’interesse del cittadino, obiettivo primario della pubblica amministrazione.”

L’Asl torna a formare

Ed è proprio nell’ottica di perseguire questo obiettivo comune che il ciclo di seminari formativi si rivolge non solo ai dipendenti della ASL Taranto, ma anche a rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche o enti o istituzioni del territorio.

L’Asl torna a formare

Il corso si svilupperà fino a maggio, un incontro al mese, sempre nella sede ionica dell’Università di Bari e prevederà la partecipazione di personalità di elevato profilo professionale, accademico e istituzionale.

L’Asl torna a formare

Giovedì 30 marzo parteciperanno, in qualità di relatori, i magistrati Angelo Fanizza, in servizio al TAR Lazio, e Pierpaolo Grasso, della Corte dei Conti Lombardia, gli accademici dell’Università di Bari Nicola Fortunato (diritto tributario) e Giuseppe Antonio Recchia (diritto del lavoro) e Giuseppe Mongelli, direttore della Ragioneria territoriale dello Stato (Bari/Barletta/Andria/Trani). Giovedì 27 aprile sarà la volta della sostituta procuratrice di Taranto, Lucia Isceri, e dei professori Antonio Cassatella, diritto amministrativo all’Università di Trento, Amarillide Genovese, diritto privato e Vincenzo Bavaro, diritto del lavoro, entrambi all’Università di Bari. L’ultimo appuntamento si terrà venerdì 26 maggio: al magistrato Maurizio Carbone e al presidente ANVUR – l’ente ministeriale che si occupa della valutazione del sistema universitario e della ricerca – Antonio Felice Uricchio, si affiancheranno il sociologo Matteo Finco e i docenti Giovanni Roma, dell’Università di Bari, e Francesco Fabrizio Tuccari, dell’Università del Salento.

L’Asl torna a formare

Il ciclo di seminari formativi ha ottenuto il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, compresa la sede di Taranto, sede degli incontri, dell’Università del Salento e della Libera Università Mediterranea LUM, dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto e dall’AIS, associazione Italiana Sociologia, sezione Sociologia della Salute e della medicina.