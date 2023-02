Furto Luce e Gas a Taranto. I colleghi del Commissariato Borgo, in collaborazione con il personale tecnico delle aziende fornitrici di Gas ed energia elettrica, hanno individuato all’interno di un condominio in Via Pietro Nenni al quartiere Paolo Sesto, quattro bypass abusivi alla rete elettrica in altrettanti appartamenti.

In un altro stabile di Viale 2 Giugno, sono stati trovati diversi allacci abusivi alla rete di fornitura di gas domestico.



Tutti gli intestatari dei relativi contratti di fornitura elettrica e di gas sono stati denunciati in stato di libertà perché presunti responsabili di furto aggravato.