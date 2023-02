Fasano come Taranto, il nuovo ospedale non vede la fine. Il nuovo ospedale Monopoli–Fasano attende di essere ultimato, similitudini con il San Cataldo a Taranto?

Un territorio che attende di vedere la fine della costruzione sanitaria che soddisferà le esigenze di parte del brindisino (nord est) e del barese (sud est).

Il termine per la fine della costruzione, dopo che per ben tre volte è slittata, è stata fissata per la fine di luglio.

Problema che penalizza il territorio fasanese, il cui ospedale, l’Umberto I fu “riconvertito” a presidio territoriale in vista della nuova struttura.

Struttura che allo stato attuale è ancora un cantiere, eppure nel settembre del 2018 fu detto che in 1000 giorni la costruzione sarebbe terminata.

L’Asl Bari ha reso noto che le ci sono difficoltà di approvvigionamento di materiali, ciò comporta ritardo nelle consegne.

Insomma i fasanesi alla stregua dei tarantini attendono con ansia l’ultimazione di questi ospedali, intanto fanno i conti con l’emergenza sanitaria dei loro territori