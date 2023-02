La Madonna di Loreto arriva a Martina Franca in elicottero. L’arrivo della Madonna del loreto tra un tripudio di folla variopinta.

Una settimana Mariana scaturita dalla fantastica pastorale del parroco di “Regina Mundi”, parroco Don Martino.

Il simulacro della Madonna di Loreto è atterrato a Martina Franca trasportato dopo il trasporto in elicottero, in processione viene portata nella chiesa di Regina Mundi per la Santa Messa solenne delle ore 11:30 celebrata dall’Arcivescovo Metropolita di Taranto, Mons. Filippo Santoro.