Ecco in diretta l’arrivo della Madonna di Loreto a Martina Franca. Il simulacro è arrivato questa a Martina Franca dove rimarrà fino al 26 febbraio. L’arrivo è avvenuto in piazza d’Angiò in un elicottero privato da dove è stata portata nella chiesa della parrocchia Regina Mundi per la celebrazione della Santa Messa officiata dall’arcivescovo di Taranto Filippo Santoro.

ECCO L’ARRIVO IN DIRETTA DA PUGLIAPRESS TV

La cerimonia è stata condivisa da autorità civili, militari e religiose

La Madonna di Loreto sarà portata pellegrina in diverse comunità della città. Farà visita alle comunità parrocchiali della Basilica di San Martino, Madonna del Carmine, Divino Amore e Sant’Antonio.

Momenti di preghiera, di adorazione eucaristica e di catechesi, che si terranno nella chiesa di Regina Mundi,

Madonna di Loreto a Martina Franca. Autorità

Tra i relatori previsti Mons. Alessandro Greco, Mons. Giovanni Tonucci (Arcivescovo delegato Pontificio emerito di Loreto e della Basilica di Sant’Antonio a Padova) e Padre Ermes Maria Ronchi.

Il simulacro della Madonna di Loreto è considerata patrona degli aviatori.

Secondo la tradizione, la statua sarebbe stata trasportata dagli angeli dal suo luogo originario a Loreto, in provincia di Ancona, fino all’attuale Basilica di Loreto.