Cosa sta succedendo a Taranto?

Taranto incendio in un appartamento. Un altro appartamento a fuoco nella città dei due mari, dopo quello più rovinoso di Piazzale Kennedy( ex Piazza Carmine) dove perse la vita l’anziana e quello di pochi giorni fa in via Dante.

Taranto incendio in un appartamento. I vigili del Fuoco del capoluogo Jonico sono intervenuti in via D’Alò Alfieri per spegnere l’incendio sviluppatesi in un appartamento.

I vicini di casa dopo aver visto le fiamme che fuoriuscivano dal balcone di una casa disabitata da tempo, hanno allertato le forze dell’ordine.-

Abitazione occupata da tempo da extracomunitari e senza tetto, pur essendo priva di utenze (luce, gas etc.).

I vigili del fuoco prima di domare le fiamme hanno tratto in salvo un uomo che viveva nella casa accanto con il suo cane.

Intervenuta la polizia di stato ed i vigili urbani, che insieme ai vigili del fuoco stabiliranno le cause dell’incendio.