Press tour del network Salento delle Murge. Nella giornata di sabato 18 febbraio si terrà il Press tour del network Salento delle Murge che vedrà giornalisti, blogger ed esperti di comunicazione visitare realtà di quattro comuni le cui Amministrazioni hanno patrocinato l’evento: Manduria, Roccaforzata, Grottaglie e Fragagnano.

Per questi territori il Press tour rappresenta una importante opportunità per farsi conoscere e promuoversi come destinazioni turistiche, mentre per i partecipanti sarà l’occasione per conoscere uno splendido territorio, quello del cosiddetto “Salento delle Murge”, un concentrato di storia, bellezza, arte, artigianato, enogastronomia in grado di stupire e ammaliare il visitatore.

Questo Press Tour, in particolare, è volto a far scoprire e conoscere alcune delle realtà imprenditoriali del territorio che puntano sulla storia e la tradizione, oltre che sulla qualità delle loro produzioni.

Il programma del Press tour inizia dal Parco Archeologico di Manduria con l’accoglienza di Angela Greco, rappresentante della Cooperativa Spirito Salentino che gestisce il Parco, che farà visitare il Fonte Pliniano, le Mura Messapiche e la Chiesetta di San Pietro Mandorino.Seconda tappa a Roccaforzata presso l’Alta Sartoria Corallo, dove i partecipanti prima conosceranno un’autentica eccellenza dell’artigianato salentino, per poi assistere a una performance artistica che farà vivere un’esperienza sensoriale: dai tessuti alle melodie di arpa e violino, fino alle opere di Elisabetta Lenti che utilizza il vino primitivo per dipingere.

Nel pomeriggio il Press tour si sposta nel Quartiere delle ceramiche dove i partecipanti prima visiteranno le Botteghe della Terra Incantata, di Peppo Ligorio e di Antonio Lagrotta, per poi soffermarsi nel Museo delle Ceramiche che presenta una splendida collezione con testimonianze di questa ceramica che non è “solo arte”, ma uno stile di vita che si tramanda da secoli.

Ultima la tappa è al frantoio oleario Nastasa di Fragagnano, una delle eccellenze agroalimentari salentine, dove i partecipanti conosceranno i segreti della produzione di questo “oro liquido”, per poi essere accompagnati nella tecnica della degustazione dell’elemento principe della dieta mediterranea.