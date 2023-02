Antonio Giovinazzi – Pelle Ferrari. Il pilota Antonio Giovinazzi, originario di Martina Franca, vivrà una stagione impegnativa diviso a metà: da un lato la Ferrari “rossa opaca” siglata SF-23, dall’altra la Alfa Romeo “rossa lucida”, la 499 P, quella del gran ritorno alla 24 ore di Le Mans. Per Antonio Giovinazzi un doppio impegno come terzo pilota Ferrari che potrebbe diventare anche un terzo pilota Alfa Romeo: “Sono a disposizione della Ferrari e se dovesse servire sono disponibile anche come sostituto in Alfa Romeo”.

Sarà il terzo pilota della Ferrari alle spalle di Leclerc e Sainz.

La presentazione della Ferrari SF-23 ha generato tanto entusiasmo nei tifosi del Cavallino sparsi in tutto il mondo.

Antonio Giovinazzi, che parteciperà peraltro al campionato WEC al volante della Ferrari 499P.

Antonio Giovinazzi

“Sono passati sei anni dalla prima presentazione qui a Fiorano, ed è sempre speciale vedere la nuova macchina, specialmente qui – ha commentato Giovinazzi – ora vedremo come andrà, ma il mio ringraziamento va soprattutto ai tifosi, perché senza di loro non saremmo nulla. Questa sarà la prima volta che vedremo l’auto sul tracciato, perché fino a qui l’abbiamo provata solo al simulatore. La settimana prossima poi ci trasferiremo in Bahrain, e speriamo davvero che possa andare tutto bene. Per me è sempre un’emozione essere qui a Fiorano. Mi ricordo la prima volta che ho guidato una Ferrari F1 qui nel 2017, oltre alla prima presentazione sempre qui in quella stagione. Vestire questi colori con il simbolo del Cavallino è sempre stato speciale”.