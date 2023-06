Martina Franca si prepara per Le Mans. La città di Martina vive con trepidazione l’attesa della 24 ore di Le Mans, la famosa gara automobilistica che si svolgerà il 10 e 11 giugno in Francia.

Il motivo è la partecipazione del pilota locale Antonio Giovinazzi, che correrà con la Ferrari nella categoria GTE Pro. Per celebrare questo evento, sono state organizzate diverse iniziative culturali e sportive.

Un convegno con Cesare Fiorio

Una delle più interessanti è il convegno sul tema “La storia della 24H di le Mans” che si terrà giovedì 8 giugno alle 18.00 a Palazzo Ducale.

Tra gli ospiti ci sarà Cesare Fiorio, ex direttore sportivo della Ferrari e della Lancia, che racconterà le sue esperienze e i suoi ricordi legati alla corsa francese. Interverranno anche Oronzo Pezzolla, componente della Giunta Sportiva ACI, e Vincenzo Angelini, Assessore allo Sport del Comune di Martina.

Il convegno sarà moderato dal giornalista Giuseppe Ancona e avrà anche un collegamento in diretta con Antonio Giovinazzi, che si trova in Francia per prepararsi alla gara.

Un maxischermo e una mostra di Ferrari

Per seguire il pilota martinese, sabato 10 giugno in piazza XX Settembre, a partire dalle 15.00, sarà posizionato un maxischermo affiancato da alcuni modelli di Ferrari.

I tifosi potranno assistere alla partenza e alle fasi salienti della gara, che durerà 24 ore. Altri appuntamenti sono in programma all’Official Fan Club Antonio Giovinazzi, in piazza San Francesco da Paola.

Si comincia questa sera alle 19.00 con la proiezione del film “Le Mans ’66 La grande sfida”, che racconta la rivalità tra Ford e Ferrari negli anni ’60.

Le iniziative sono patrocinate dall’Assessorato allo Sport del Comune di Martina.