Piromania per passione, marocchino arrestato Sorpreso e bloccato dai carabinieri su segnalazione di una metronotte, mentre stava appiccando un incendio. Ha candidamente detto ai carabinieri che gli “piace vedere il fuoco”. E’ successo a Toritto, dove un 40enne di origine marocchina senza fissa dimora, ha appiccato un incendio di natura palesemente dolosa con un accendino e fiammiferi in mano, in un’area di servizio, la IP sulla Provinciale 1 Grumo Appula-Toritto.

L’uomo aveva appena dato fuoco a 5 cassonetti dell’immondizia e ad un altro cumulo di rifiuti dopo averlo collocato davanti alla porta del bar annesso all’area di servizio, danneggiandola.

L’uomo è stato bloccato e identificato, già noto alle forze dell’ordine per reati della stessa indole. Dopo avere bloccato l’uomo, i carabinieri hanno provveduto a spegnere le fiamme. È accusato di incendio doloso, danneggiamento aggravato a seguito di incendio, resistenza e false attestazioni sulla propria identità personale a pubblico ufficiale.

L’uomo sprovvisto di documenti di identità, è stato portato in caserma dove ha tentato di aggredire i carabinieri. A suo carico pendono diversi ordini di espulsione dal territorio nazionale.

E’ stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.