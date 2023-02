“Ero in macchina e sono rimasto impietrito” Bagliore nei nostri cieli, ecco cosa è accaduto

“Ero in macchina e a un tratto il cielo si è illuminato a giorno e poi ho sentito un forte boato. Sono rimasto impietrito”

Sono le parole di un automobilista di Taranto che nella serata di ieri ho visto nel cielo della provincia un forte bagliore. Uno dei tanti testimoni oculari che intorno alle ore 19 di martedì 14 febbraio si sarebbe imbattuto, pare, in un meteorite che impattando contro l’atmosfera terrestre avrebbe provocato il forte bagliore visibile tra la Puglia e la Basilicata.



Decine le segnalazioni con foto e video postarti sui social. Ma la teoria più accreditata in queste ore è quella che parla di un pezzo di meteorite che avrebbe impattato contro la nostra atmosfera provocando il forte bagliore.

