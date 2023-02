La Bcc Castellana si arrende al Motta

Errori, fatiche e qualche acciacco: Motta passa a Castellana al tie break

Va tutto male (o quasi) alla Bcc Castellana Grotte nella 19esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Le fatiche della Coppa Italia, qualche acciacco di troppo, un match lungo ben oltre le due ore e una Hrk Motta di Livenza brava a rimanere lucida dopo il primo set e dopo il disastro del quarto parziale costringono la formazione allenata da Jorge Cannestracci al primo stop casalingo del girone di ritorno, il quarto complessivo stagionale al Pala Grotte.

Finisce 2-3 (25-22, 20-25, 20-25, 28-26, 11-15) un match che avrebbe potuto consentire alla New Mater di accorciare sulla capolista Vibo e che, invece, le permette soltanto di restare al secondo posto con una lunghezza di vantaggio su Santa Croce.

Pesano nell’economia della gara i tanti errori gratuiti (12 in attacco, 11 in ricezione e 13 in battuta) per una squadra, la Bcc Castellana, che resta sotto le sue percentuali medie stagionali (sia offensive che di seconda linea). Matteo Zamagni è il miglior realizzatore gialloblù con 20 punti e con una prestazione da 9 muri in un match in cui i due centrali sono al top sul tabellino finale (Presta 15, Theo 14, Tiozzo e Cattaneo 13 gli altri in doppia cifra). Cavasin è il top scorer del match, invece, con 31 punti (5 muri e il 58% in attacco).