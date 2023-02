CJ Taranto cede alla fine!

CJ Basket-JuveCaserta 78-89: Taranto culla un’altra impresa ma cede nel finale!

I rossoblu giocano un’altra grande partita, per tre quarti davanti ma alla distanza paga dazio al crescendo degli ospiti. Non bastano i 24 di Corral e 15 di Villa.

CJ BASKET TARANTO – BLE DECÒ JUVECASERTA 78-89

CJ Taranto cede alla fine!

Che peccato CJ Basket Taranto! Dopo Ruvo, Sant’Antimo i rossoblu stavano per centrare il terzo scalpo eccellente del campionato. Ad un passo da un’altra impresa. Contro la Ble Decò JuveCaserta la squadra di coach Olive è stata ai limiti della perfezione per oltre tre quarti, andando anche a +10 salvo poi subire la rimonta degli ospiti che alla fine si sono imposti 89-78 nella 19sima giornata, quarta di ritorno, del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

CJ Taranto cede alla fine!

Amaro in bocca per il CJ Basket trascinato dai 24 punti di Corral e dai 15 di Villa in doppia doppia (11 assist) che ha dato vita ad uno splendido duello con Jordan Lucas (19 punti). Taranto è stata davanti per quasi tutta la partita, addirittura anche +10 a inizio ultimo quarto. Sembrava fatta ed invece Caserta l’ha riaperta quasi subito con un paio di triple di Mei e Mastroianni che hanno cambiato l’inerzia della partita sancendo così la sconfitta per gli ionici che però non escono assolutamente ridimensionati dal Tursport, anzi ancora più consci delle proprie potenzialità.