Avviso pubblico Hydrogen Valley in Puglia L’Italia continua a camminare verso la transizione ecologica, come previsto dalle missioni del Pnrr. Centrale in questo percorso è il ricorso al cosiddetto idrogeno verde, essenzialmente idrogeno prodotto attraverso l’elettrolisi dell’acqua in strutture alimentate da fonti rinnovabili come il fotovoltaico, il recupero di scarti industriali e il calore raccolto da impianti solari. I fondi del Pnrr utilizzabili per i progetti legati all’idrogeno sono di 3,6 miliardi di euro.

In questo ambito sono partiti i protocolli per la realizzazione delle ‘Hydrogen Valleys‘, siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Cinque le regioni interessate nelle prime fasi dell’attuazione di questo punto del Pnrr: Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia.

Avviso pubblico Hydrogen Valley in Puglia

ll ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani parla di un progetto che rimetterà l’Italia “in linea con i migliori Stati Ue in un settore strategico per il futuro”, l’impatto che le Hydrogen Valleys andranno ad avere non solo sul fronte della sostenibilità ambientale, ma anche sull’occupazione, creando nuovi posti di lavoro.

“La pubblicazione del Bando Hydrogen Valley in Aree industriali dismesse – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – è il primo passo per avviare, con progetti concreti, la nostra nuova strategia sull’idrogeno, approvata lo scorso dicembre, dopo un intenso percorso partecipativo.”

“I nostri uffici – ha continuato Delli Noci – stanno cercando di dare riscontro a tutti i quesiti giunti dalle imprese che appaiono particolarmente interessate al bando. Un bando che, per la nostra regione, rappresenta una grande opportunità per rigenerare aree industriali dismesse e per creare dei centri di produzione e distribuzione di idrogeno – con elettrolizzatori di potenza nominale tra 1 e 10 MW – prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili. Questo bando – conclude Delli Noci – si aggiunge ad altri importati interventi previsti sul territorio pugliese, penso alle progettualità finanziate attraverso il Fondo IPCEI – Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo, e fornisce un ulteriore tassello per trasformare la Regione Puglia nella Hydrogen valley italiana”.

Possono presentare domanda di finanziamento fino a 10 milioni di euro le imprese di tutte le dimensioni, anche congiunte, che abbiano un sito industriale dismesso secondo i requisiti del bando.

Le domande possono essere inviate fino alle ore 12:00 del 24 febbraio 2023.

Avviso pubblico Hydrogen Valley in Puglia

Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono pari a 40 milioni di euro a valere sul PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU.

A questo primo bando, seguirà quello a valere sui 10 milioni di euro del progetto bandiera Hydrogen Valley, sempre finanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per attività di ricerca e sviluppo nel settore dell’idrogeno, anche infrastrutture di ricerca, ovvero delle altre attività collaterali.