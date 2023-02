La serie C delle pugliesi in pillole

Vince l’Audace Cerignola, pari della Fidelis Andria e del Taranto a reti bianche, pari del Foggia a Crotone che ha rischiato di vincere,

Audace Cerignola-Avellino 3-1, vittoria netta del Monopoli che vola in classifica.

Cerignola-Avellino 3-1

I. Achik 60′, 70’‘ io

G. Malcore 84′

R. Russo 54′ (Avellino)

Fidelis Andria-Pescara 0-0

Monopoli-Turris 2-0 E. Mulè 60′

P. Giannotti 70′

Latina-Virtus Francavilla 2-1 L. Fabrizi 41′

S. Ganz 50′ (R) Patierno 11’ (Virtus)

Crotone-Foggia 1-1

A. Garattoni 88′ (AU) (a favore del Crotone)

Gol

M. Frigerio 54′ (Foggia)



Juve Stabia-Taranto 0-0