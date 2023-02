Oltre 20mila persone per il Carnevale di Putignano

Oltre 20 mila persone per il Carnevale di Putignano Per il Carnevale 2023 a Putignano hanno preso vita le fiabe, da quelle tradizionali reinterpretate in chiave moderna a quelle inedite raccontate dai Giganti di Carta.

La sfilata di ieri mattina ha raccolto nella cittadina a sud di Bari oltre 20mila persone e il numero del pubblico del carnevale è destinato a crescere grazie a Dargen D’Amico, in concerto sull’Amaro Mediterraneo Stage. Sarà il giudice di X Factor a chiudere infatti l’evento del 12 febbraio firmato, non a caso, “Dove si balla”.

“Stiamo celebrando il ritorno alla normalità dopo i due anni di stop forzato per la pandemia, e lo facciamo con un grande sforzo organizzativo per una festa di Carnevale che oggi ha richiamato a Putignano migliaia e migliaia di persone, – commenta soddisfatto il Presidente della Fondazione Carnevale, Giuseppe Vinella– e la festa proseguirà domenica 19 febbraio dalle ore 15.30, il 21 Martedì Grasso dalle ore 18.30 con la Madrina Mara Venier e sabato 25 con un grande Closing Party”.

Aggiunge il Direttore Organizzativo Gianluca Ignazzi: “L’allegria contagiosa di questo Carnevale, i sorrisi della gente, i balli spontanei in piazza, tantissime persone di ogni età vestite a maschera. Ciò ci dimostra che il risultato atteso è stato raggiunto, stiamo regalando esperienze di puro divertimento a chi è venuto a trovarci. Anche il meteo è stato clemente e dopo poche gocce di pioggia la sfilata è stata baciata dal sole”.

La parata di ieri è stata aperta intorno alle ore 11.00 da Farinella e dal suo Alter Ego che davanti all’imponente e sfavillante sipario di luci hanno annunciato i protagonisti del Carnevale: i setti carri allegorici in cartapesta alti fino a 16 metri, ognuno ispirato ad una fiaba diversa con riferimenti all’attualità come la guerra in Ucraina, l’imperversare del mondo digitale a discapito dei rapporti sociali, il nuovo ordine politico mondiale che vede protagoniste le donne e il ritorno alla normalità dopo il buio della pandemia. Sui carri anche la satira politica con i volti riconducibili alla Premier Giorgia Meloni, il Ministro Matteo Salvini, Ursula Von Der Leyen e re Carlo d’Inghilterra. Molto numerosi i gruppi mascherati dedicati al mondo di Alice, alla fiaba del Ranocchio, alla Sirenetta e all’immancabile lupo cattivo portati in parata da scuole e associazioni di Putignano.

Fra i gruppi fuori concorso hanno sfilato: il gruppo di rievocazione storica dei Normanni; la Lega Italiana contro l’Epilessia, in viola per la Giornata Internazionale dell’Epilessia del 13 febbraio; “La bella e la bestia” degli scolari giunti da Cerignola. Prossima sfilata domenica 19 febbraio alle ore 15.30.

INFO TICKET – Per partecipare agli eventi del Carnevale di Putignano ticket su sito istituzionale www.carnevalediputignano.it

I biglietti sono acquistabili anche nei tabacchi che espongono il sistema MOONEY.

Si può anche scegliere di prenotare i biglietti online e pagarli comodamente in contanti presso uno dei 45.000 punti Mooney – bar, tabaccherie, edicole – presenti in tutta Italia.