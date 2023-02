500 Amore di Puglia. L’unica certezza è che la 500 storica è protagonista di una storia d’amore senza tempo. Una vettura italiana, famosa per la sua linea e le caratteristiche che la rendono unica. La Puglia, il mare e gli ulivi secolari, le masserie e le dimore storiche, la location perfetta per i ricordi e lo stupore.

Basta guardare i sorrisi, le espressioni di stupore e gioia che compaiono sul volto della gente che guida un cinquino sulle strade della Puglia o semplicemente le vede sfrecciare per strada riconoscendo a distanza il rombo del suo motore e la sua inconfondibile doppietta. Impossibile non resistere al fascino di un’icona di stile ed eleganza, tutta italiana! La compagna delle prime uscite, dei primi viaggi, del primo amore.

500 Amore di Puglia. È la tipica auto con cui ogni pugliese si è trovato prima o poi a fare i conti. È evocativa: alzi la mano chi non ha un genitore, uno zio o un nonno che non ne abbia guidata una: ecco, le emozioni che sanno dare le auto che sono state nelle nostre famiglie. Le emozioni che sa dare la Puglia. Entrambe hanno un sapore particolare di semplicità, bellezza, eleganza, qualità che molti sognano.

La Fiat 500 non era solo un’auto dal design straordinario né un’auto divenuta famosa semplicemente per la sua diffusione. Fu invece un vero fenomeno culturale: un pezzo di ingegneria che ha catturato un tempo e un luogo nella storia sociale, cementando il suo status di icona, sia in Italia che all’estero.