Carolina Bubbico da Lecce a Sanremo

Carolina Bubbico la stiamo ammirando a Sanremo 2023 mentre dirige Elodie. Ha conquistato tutti con la sua semplicità. Ma non tutti sanno che Carolina Bubbico è tornata ad incidere un album di inediti denominato “Il dono dell’Ubiquità“.



Si tratta del terzo lavoro discografico della cantante, pianista, arrangiatrice e direttrice d’orchestra, che negli ultimi anni ha collezionato importanti esperienze e partecipazioni, arrivando a esibirsi nei più significativi festival italiani ed internazionali e nei migliori club, tra cui i Blue Note di Milano, Tokyo e Pechino al fianco di Nicola Conte, e partecipando a Sanremo 2015 in veste di arrangiatrice e direttrice d’orchestra per Il Volo, vincitori tra i Big e per Serena Brancale tra le giovani proposte.

A febbraio 2023 uscirà il suo nuovo singolo “Portami a ballare”, prodotto con il fratello Filippo, che prelude l’uscita di un nuovo album.

Come il titolo dell’album suggerisce, Carolina concepisce una musica davvero eterogenea, al di là di ogni etichetta.

In questo nuovo lavoro, infatti, l’artista esplora in libertà vari universi sonori, creando chiaroscuri tra l’acustico e l’elettronico, tra ballabili groove, canzoni intime e sonorità world.