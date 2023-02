A riveder le stelle nelle campagne molfettesi Il cielo stellato è uno dei più grandi, affascinanti, misteriosi spettacoli della natura. Ha incantato l’umanità intera da sempre, ha guidato, ispirato, sbalordito, incuriosito. Eppure un bel cielo notturno è uno spettacolo sempre più raro da ammirare, a causa dell’inquinamento luminoso. Ma se c’è un luogo dove è possibile ammirare la volta celeste tersa e luccicante: la campagna molfettese ed i suoi ulivi, dove il buio è veramente buio, le stelle danno il meglio di sé.

A partire da questa primavera, sarà possibile ammirare la volta celeste in tutta la sua bellezza, specialmente se lo si fa sdraiati sul letto.

Un luogo incantevole dal quale vedere queste stelle, sono sicuramente gli ulivi delle campagne molfettesi. In questa zona è più facile immergersi nella natura incontaminata, lontano dalle luci della città. Oltre alle stelle cadenti, si ha una perfetta visibilità sull’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore, tra i gruppi di stelle più conosciuti ma sempre, innegabilmente affascinanti. Infine, per chi subisce l’innegabile magnetismo della Via Lattea, la galassia a cui il sistema solare appartiene, la primavera e l’estate sono le stagioni perfette, quando la galassia è visibile in modo molto nitido nei nostri cieli, anche grazie alla sua intensa luminosità.

Vivrete la bellezza immersi nella natura incontaminata di Molfetta, aprendo il tetto della StarsBox

Non pensate sia possibile? E invece sì, grazie alle “StarsBox“, una installazione architettonico-artistica dove poter passare una notte speciale e diversa dal solito. La loro particolarità principale, è quella di avere un tetto apribile che permette di trascorrere la notte ammirando il cielo stellato.

A metà strada tra una casetta in legno e una tenda, le StarsBox sono grandi quanto un letto a due piazze. Per forma e dimensioni il progetto si ispira alle baracche/giaciglio dei pastori. Le StarsBox sono temporanee e reversibili. Le costruzioni infatti sono state pensate per essere utilizzate soltanto nel periodo estivo e smontate verso fine settembre, in modo da ridurre il loro impatto sul paesaggio montano e campano.

L’installazione offre riparo, ma può anche aprirsi al cielo offrendo uno spettacolo unico nel suo genere. Insomma, potete decidere quando dare inizio allo spettacolo e quando chiudere per godervi un sonno riparatore nel mezzo della natura incontaminata della campagna.

I primi modelli di queste “camere sotto le stelle” saranno gestiti da Mariangela e sua figlia, presto presenteranno altre novità: una vasca idromassaggio ad esempio.

La maggior parte delle StarsBox che compongono la costellazione dell’originale progetto, sono state installate in Piemonte, ma al momento l’unica a Molfetta, sarà prenotabile a partire da aprile in poi con l’arrivo della bella stagione, nel circuito Booking e attraverso i canali social.