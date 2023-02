La Ferrero presente personalmente a Locorotondo per scoprire chi non ama la Nutella. Dopo il ritrovamento del 23 gennaio di 100 kg di Nutella scaduta, gettatata in un tratturo in contrada Serralta a Locorotondo. Un ritrovamento da parte degli operatori di WARDAPARK. 170 barattoli da 600gr di Nutella scaduti nell’aprile 2021, buttati nell’agro.

Il patron del Ferrero ha mandato il suo team Security Ferrero a Locorotondo per aprire un’inchiesta sull’accaduto.

Il team Security Ferrero verificherà ed esaminerà il lotto in questione al fine di arrivare al responsabile.