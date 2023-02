Avvocato barese aggredito da una baby gang La criminalità giovanile va arginata. Servono politiche serie che prendano in considerazione il problema. Quello delle baby gang è un fenomeno preoccupante e in costante espansione. I giovani, molto spesso italiani di seconda generazione, si autoghettizzano in questi gruppi che usano la forza per affermarsi tra i coetanei. Altri seguono la stessa scia per emulazione.

Un vero e proprio circolo vizioso senza fine. Ennesima baby gang in azione a Bari. Un avvocato 60enne barese è stato accerchiato e picchiato ieri sera, da un gruppo di ragazzini, in Corso Italia nei pressi del Cinema Galleria.

I giovani hanno minacciato e apostrofato con epiteti inenarrabili l’avvocato barese, reo di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, prima di rincasare. L’avvocato si è autodifeso ma i ragazzini tra i 17 ed i 19 anni, hanno colpito la loro vittima, provocando la rottura degli occhiali e una ferita all’arcata sopracciagliare sinistra.

Come arginare questa deriva? Bisogna riportare i giovani al reale, proponendo loro una quotidianità “vera” che controbilanci il virtuale. C’è necessità di incoraggiare le iniziative di socializzazione. Bisogna riscoprire i propri quartieri, creare occasioni sane di incontro. E poi lo sport, fondamentale.