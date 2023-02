Funzionario Regionale corrotto, arrestato

Funzionario Regionale corrotto, arrestati. Un’organizzazione dedita alla manipolazione di appalti pubblici grazie alla compiacenza di alcuni funzionari pubblici corrotti è stata individuata dalla Guardia di Finanza di Bari, che sta conducendo un’operazione per l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere ed il sequestro di beni per 80 milioni di euro, nella disponibilità del dirigente della Sezione Provveditorato Economato e Protezione Civile della Regione Puglia.

Gli indagati, un funzionario della Regione Puglia ed un imprenditore, sono accusati di corruzione e rivelazione di segreto di ufficio, nonchè reato di falso materiale in atti pubblici come disciplinato dall’art. 476 c.p per reati commessi a Bari nel 2021.