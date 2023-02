Educazione civica ai tempi del digitale. Quando parliamo ai ragazzi? chi parla ai ragazzi?

Il miglior antivirus per l’educazione civica si trova tra uno schermo e la sedia. I ragazzi hanno la consapevolezza e soprattutto siamo in grado di difenderli dai contenuti in rete?

Serve più una scuola o l’attivazione di un parental control? La limitazione serve per evitare di fare o vedere cose sbagliate.

Come la società attuale parla con i ragazzi, con quale mezzo?

Spesso si possono vedere in giro convegni tenuti da esperti che interagiscono tra loro senza però la materia primaria, cioè proprio l’umano seduto sulla sedia. Privacy, Security i temi sempre all’ordine del giorno, ma come arrivano questi contenuti ai ragazzi. I più piccoli chiaramente in teoria non avendo accesso per legge ad internet sono i più tutelati. I più piccoli guardano la televisione, quindi uno strumento altamente educativo per i pargoli è la televisione, pertanto va fortemente controllata nei contenuti e nelle immagini. Purtroppo però sappiamo tutti che in realtà anche se esistono leggi che vietano le connessioni ad internet per fascie d’età inferiori ai 14 anni, i genitori disertano tali leggi e ne raggirano il blocco usando i propri apparecchi per la visione dei più piccoli. Pertanto sarebbe fondamentale riscrivere i contenuti, verificarne le attendibilità e confrontarsi quotidianamente sullo sviluppo evolutivo della prole. Ma i bambini e ragazzi hanno prima di tutto una necessità, essere influenzati dal comportamento reale dell’adulto. Quel comportamento civico che spesso manca nella vita quotidiana e che spesso è fonte di autofocus verso il prossimo.

Educazione civica ai tempi del digitale.

Un nodo spinoso nel mondo virtuale è soprattutto l’influencer, colui che arriva e che rimane nella mente del piccolo, medio e grande individuo. La differenza di consapevolezza, di problemi e di esigenze diverse per ogni fascia di età non sta nella mercificazione dei contenuti ma nella qualità dei contenuti. Vedere un bambino stare al cellulare a guardare altri piccoli che scartano regali per ore non è qualità di contenuti, ma bensì è mercificazione. Guardare una 40enne su auto di lusso o in hotel da nababbi o schoppare di continuo non è creazione di valori ma mercificazione. Il messaggio dei valori civici il messaggio dell’educazione civica non si attua con delle bellissime frasi che dopo 7 secondi si trasformano in televendita stile Baffo da Crema.

Forse servono contenuti e linguaggio più adatti che intrattenga ed educhino il ragazzi non solo al giocare al Casinò online.

13 miliardi di euro è la stima del gioco online in Italia da parte di minorenni, si minorenni che non possono lavorare ma possono spendere.

Parlare di Security, di cyberbullismo e altro tra noi adulti senza arrivare a chi realmente si trova tra il monitor e la sedia, non è controllo “Parentale”, non è limitazione al futuro.. si potrebbe chiamare educazione civica.