Noicàttaro alla Fruit Logistica di Berlino Fruit Logistica, la principale fiera al mondo dedicata al trade ortofrutticolo, in programma a partire da oggi fino al 10 febbraio a Berlino, ha ospitato una delegazione dell’amministrazione comunale nojana, per il lancio e promozione della Regina di Puglia: l’uva da tavola italiana.

L’iniziativa coinvolge aziende e organizzazioni non solo di Noicàttaro ma anche dei Comuni limitrofi, dove si concentra la più importante produzione di uva da tavola d’Italia, ricercata in tutto il mondo.

Un’ importante strategia di marketing territoriale nella più importante vetrina internazionale.

Sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato: “𝐂𝐨𝐬𝐢̀ 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚/𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐨 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚, 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐚𝐥 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐜𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐟𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐭𝐢𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢. 𝐂𝐨𝐧 “𝐑𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚” 𝐯𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐟𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐝 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 la nostra uva da tavola“.

I terreni degradanti verso il mare e la presenza di acqua hanno favorito nel tempo lo sviluppo di una produzione di uva da tavola di altissima qualità su un’estensione che copre quasi il 40% della superficie agricola in provincia di Bari. Noicàttaro conta su 1.800 aziende agricole, una superficie coltivata di 2.000 ettari, strutture commerciali che esportano in tutto il mondo, buone infrastrutture logistiche, un’alta specializzazione, un giro d’affari per la sola uva da tavola che coinvolge circa 23 mila addetti. Tutt’intorno, una Regione che esprime le tipicità, le tradizioni, i sapori del Mediterraneo, ma, nello stesso tempo, modernità, agricoltura avanzata, turismo in espansione, storia antica ed eccellenze eno-gastronomiche.

Noicattaro alla Fruit Logistica di Berlino

Presenti gli assessori di Noicàttaro all’Agricoltura e all’Ambiente, Vito Fraschini, e allo Sviluppo del Territorio, Germana Pignatelli, che hanno voluto fortemente questa iniziativa, e una parte della Giunta per incontrare operatori italiani e stranieri.

“Certo – conferma l’assessore Vito Fraschini valorizzare a livello internazionale il territorio di produzione dell’uva da tavola pugliese, è al centro del progetto lanciato dal nostro Comune ma siamo aperti alle più ampie collaborazioni”.

“Saranno giorni intensi – precisa l’assessore Germana Pignatelli – L’evento darà l’idea del nostro territorio, delle sue tradizioni ma anche di quante proposte nuove siamo in grado di offrire sia a livello produttivo, che turistico e culturale”.