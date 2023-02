Qual è il ruolo dell’opposizione?.Due chiacchiere con Caterina Madaro, consigliere comunale, già candidata sindaco di Statte, attualmente all’opposizione.

Le sue opinioni sulla attuale situazione di Statte, e sul ruolo delle minoranze in consiglio.

Cosa vuol dire fare opposizione?

Per alcuni vuol dire essere opposti, contrastare le scelte di chi, votato, dalla popolazione ed avendo ottenuto più consensi amministra. Io mi sono candidata nel 2021 con una lista civica, che a Statte mi ha vista subito lontana dall’amministrazione attuale sia per colore che per idee di sviluppo del territorio

Da sempre- continua – ho pensato che Statte avesse delle potenzialità inespresse, ho sempre avuto una visione basata su una progettualità diversa, ho sempre detto che non sarebbero bastati i tanti lavori pubblici a cambiare il paese, che c’era bisogno di aria nuova, di cambiamento, di una VISION diversa.

Ci spieghi la sua visione

Ci basta guardare i comuni vicini che pur piccoli hanno conosciuto negli ultimi anni una crescita notevole, e perché loro sì? Bene io credo che hanno puntato fortemente ad una progettualità di sviluppo turistico, legata alle tradizioni, all’enogastronomia, quest’ultima sempre più ricercata.

Cosa manca al vostro comune?

Statte, dichiara, ha combattuto per ottenere la sua autonomia, ma continua ad essere una Borgata di Taranto.

Qual è il ruolo dell’opposizione?

Lo sviluppo non può essere un marciapiede, un asfalto, un palo della luce per prendere il consenso, ma vedere avanti e sviluppare una progettualità che non porta il consenso nell’immediato ma una luce per i nostri figli o nipoti tra un po’ di anni.

Ci parli di Statte

Purtroppo ci si basa solo alla ricetta del consenso, ma si ricercano idee che guardano al futuro Statte per molti è solo un paese inquinato, una comunità in sofferenza, che non riesce ad emergere, motivo per cui molti vanno via, tanti giovani partono per mete lontane nella speranza di vedere realizzati i loro sogni. r

Ma noi dobbiamo combattere, dobbiamo ridare una identità a quella Statte sommersa, tutta da scoprire, con le sue bellezze, i sui vicoli, la sua natura, la sua Storia, le sue professionalità, la sua musica, il suo amore per lo sport, i suoi Dolmen, le sue masserie, i suoi frantoi, le sue fontane, i suoi racconti.

Proprio oggi, 06Febbraio 2023, (ieri n.d.r) durante la seduta consiliare ho potuto portare la mia proposta, oggi si votava il DUP, un documento programmatico[AM1] , che è la vera nomenclatura sulla quale costruire delle azioni finalizzate ad una programmazione triennale.

Non ho potuto resistere dal voler proporre quanto da sempre ho pensato, ho voluto fornire il mio contributo per la realizzazione d’importanti provvedimenti che incentivino la crescita, lo sviluppo e la valorizzazione della comunità Stattese, un momento favorevole, questo, un momento legato allo sviluppo turistico di Taranto e della sua provincia.

Si rivolga a tutti coloro che dicono ma cosa fa l’opposizione?

Rispondo, l’opposizione non ha bisogno di urlare, l’opposizione deve controllare, sorvegliare, evidenziare le eventuali mancanze ed errori ma deve anche essere propositiva se vuol essere parte di una vera rivoluzione!

E Statte deve poter aver il coraggio di volare in alto puntare alla luna per essere comunque tra le stelle!