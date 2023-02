Foggia arrestati in 13 per l’inchiesta “Caronte”. Blitz dei Carabinieri di Foggia, 13 arresti, in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Foggia.

Frutto dell’indagine denominata “Caronte” per il contrasto al caporalato e sfruttamento del lavoro. , Arresti nei comuni di Manfredonia, Matera, Zapponeta e nella provincia di Monza e della Brianza.

Foggia arrestati in 13 per l’inchiesta “Caronte”

Due persone sono finite in carcere,, cinque ai domiciliari, 2 divieti di dimore e 4 misure interdittive, per i reati di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di extracomunitari privi di permessi di soggiorno.

I militari hanno disposto, si ordinanza del tribunale il sequestro preventivo dei beni mobili e degli immobili di 2 aziende agricole, di proprietà ad alcuni degli arrestati.

In pratica, secondo l’accusa i residenti di una baraccopoli, pagavano per il trasporto nei campi di lavoro, con furgoni modificati per poter trasportare più persone del dovuto.