La Regione Puglia piange un suo funzionario E’ venuto a mancare improvvisamente negli uffici della Regione Puglia in via Gentile, un funzionario in pensione Giovanni Santoruvo, che ha continuato a prestare gratuitamente la sua opera dopo la pensione.

Il funzionario si è spento questa mattina negli uffici della Regione – Dipartimento Salute, a causa di un malore improvviso che ha reso vano ogni tentativo di rianimazione.

La Regione Puglia piange un suo funzionario

Profondamente addolorato l’assessore alla Sanità Rocco Palese, ricorda: “il profilo umile di Giovanni Santoruvo che, nel suo percorso all’interno della Regione Puglia, ha coniugato qualità umane e professionali al servizio dell’Istituzione Regione. Se ne va un uomo che ha dato dato a questa Regione, alla quale io, come cittadino pugliese e assessore, sono riconoscente per la sua disponibilità e umanità, riconosciuta da tutti oramai da tanti anni. In questo momento di immensa tristezza – conclude Palese – esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari, certo di interpretare anche i sentimenti di stima e dolore del dipartimento Salute, dei consiglieri e di tutto il personale del Consiglio regionale”.