Mamma picchiata e minacciata dal figlio costretta a farlo arrestare

Un vero aguzzino al posto di un figlio e di un fratello che costantemente tormentava con minacce e percosse prima la madre e poi la sorella.

Così dopo l’ennesima sfuriata colma di violenza un 19enne è stato arrestato dai Carabinieri.

Il giovane per l’ennesima volta ha chiesto con insistenza denaro alla madre e al rifiuto della donna ha danneggiato alcuni mobili e un televisore, provocandosi lesioni ad una mano tanto da essere costretto a recarsi al pronto soccorso.

Al rientro dall’ospedale, ha tormentato nuovamente la madre e la sorella, minacciandole di morte e costringendole a lasciare l’appartamento: per questo un 19enne di Massafra (Taranto) è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

E’ stata la madre, esasperata, a formalizzare la denuncia. Dal racconto della donna è emerso che il figlio già da tempo aveva assunto atteggiamenti violenti nei loro confronti, aggravati da continue richieste di denaro. Al termine degli accertamenti i militari hanno attivato le procedure previste dal ‘Codice Rosso’ in materia di violenza di genere, procedendo all’arresto in flagranza di reato del giovane.