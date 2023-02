Esplode Bombola Gpl a Taranto. Un altro appartamento a fuoco a Taranto, al terzo piano di un edificio in via Oberdan.

Si è sfiorata la tragedia nell’appartamento di una donna che mè riuscita appena in tempo a fuggire e mettersi in salvo.

Una bombola di gas è esplosa per cause da accertare, intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo stabile.

La donna, fuggita in tempo è stata medicata dai sanitari intervenuti, cavandosela con qualche lieve ustione.