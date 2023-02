Albero schiaccia auto a causa del forte vento Surbo (LE)– Un albero di grosse proporzioni si è spezzato in due a causa di un’ improvvisa forte raffica di vento ed è precipitato su un’auto, una Lancia Y, in via dell’Aquilone nel Comune di Surbo.

Il conducente della vettura, una Lancia Y, non era fortunatamente all’interno dell’auto quando si è verificato l’evento.

Albero schiaccia auto a causa del forte vento Surbo (LE)

Sul posto sono giunti poi la Polizia locale ed i Vigili del fuoco che hanno provveduto a togliere dalla strada l’albero caduto.

Ieri è stata diramata l’allerta meteo a Lecce. Precisa la Protezione Civile che “L’allerta meteo non indica se piove o c’è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di rischio che si possono verificare sul territorio”.

Albero schiaccia auto a causa del forte vento Surbo (LE)

Maltempo, oggi e domani allerta gialla in Puglia, previste neve a bassa quota con un calo delle temperature. A Lecce sono stati chiusi per questa mattina il cimitero e i parchi cittadini.