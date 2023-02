Lecce giovane sub colpito da un fulmine. Ugento, un giovane sub, mentre si accingeva con degli amici a prepararsi per una battuta di pesca, è stato investito da un fulmine.

Nella zona impersava una burrasca ed il 33nne stava valutando se era possibile immergersi, quando è stato investito dalla potente scarica elettrica.

I compagni di pesca lo hanno immediatamente soccorso e caricato in auto per trasportarlo in ospedale.

Nel tragitto hanno incrociato nei presso di un bar, un gruppo di operatori del 118 e di vigili del fuoco (cinofili), che erano bella zona per una esercitazione.

La vittima è stata subito soccorsa dalla dipendente del bar e da una cliente, entrambe addestrate al primo soccorso, con l’ausilio del personale del 118.

Rianimato con il massaggio cardiaco, il suo cuore ha iniziato, se pur debolmente a battere regolarmente. Successivamente ricoverato in ospedale