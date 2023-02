Arresti per detenzione sostanze stupefacenti a fini di spaccio

Bisceglie (Bat) – Arresti per detenzione sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A Bisceglie, i carabinieri provenienti dalla tendenza della Bat, all’esito di un vasto ed articolato servizio finalizzato al controllo del territorio ed al contrasto dei reati in materia di armi e stupefacenti predisposto dalla compagnia di Bisceglie, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, una madre di 68 anni e suo figlio 37enne.

I militari operanti a seguito di accurate e meticolose perquisizioni domiciliari, effettuate nell’abitazione e nelle pertinenze della predetta, rinvenivano rispettivamente, cocaina, hashish, in parte già frazionate in dosi, del peso complessivo di oltre 100 grammi, nascoste insieme a numerosi ordigni esplosivi di differente tipologia e peso, materiale vario per il confezionamento e la somma di circa 4000euro. Prontamente allertati sono intervenuti i militari della componente Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, per la messa in sicurezza e catalogazione dei manufatti.

I due si trovano in carcere a Trani.