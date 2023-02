Sfondano la vetrina di una gioielleria a Brindisi Non è stato un colpo grosso quello messo in atto da una banda di pseudo professionisti del settore, senza dubbio, che ha architettato un’azione da film ai danni della gioielleria in pieno centro “Naviglio Fiume“, in corso Roma a Brindisi.

Nella notte intorno all’1:15 i malviventi hanno sfondato la vetrina con una Fiat Panda. Una tentata rapina sventata grazie al tempestivo intervento dei vigilantes della Cosmopol che hanno messo in fuga i malviventi che, non sono riusciti a portare a termine il colpo.

L’azione è durata un paio minuti ed è stata evidentemente preparata da tempo. I danni sono limitati alla vetrata e agli infissi.

Sono partite le indagini degli inquirenti. Le telecamere installate nelle attività adiacenti, potrebbero dare un contributo importante al lavoro degli investigatori.