A Bari gesto da “Libro Cuore”. In un tratto di una via congestionata di traffico, del popoloso capoluogo di regione, un anziano non riusciva ad attraversare ( via Tommaso Fiore), ma viene aiutato da un gesto di grande umanità.

Un agente della polizia locale, dimostrando che il suo compito non è solo di controllo del traffico veicolare o sanzionare gli indisciplinati, ha bloccato il traffico, per aiutare l’anziano.

Un anziano con evidenti difficoltà motorie, che ha trovato il suo angelo custode, e nel compiere questa azione, ha avuto l’approvazione dei presenti e il plauso di chi transitava in auto, che hanno evitato il solito “spazientito suonare dei clacson”

Un gesto da “Libro Cuore” che dimostra che esiste ancora umanità