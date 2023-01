Per Taranto-Gelbison risultato non omologato

“In relazione alla gara Taranto – Gelbison del 29.01.2023 ed al ricorso presentato dalla società Taranto, il Giudice Sportivo presso la Lega Pro Dr. Stefano Palazzi, ai sensi dell’art. 67 comma 6 del C.G.S, fissa la data in cui assumerà la relativa pronuncia per il giorno mercoledì 8 Febbraio 2023.

Preso atto del reclamo presentato dalla Società Taranto in relazione ad una eventuale posizione irregolare di un calciatore della Società GELBISON, il G.S. sospende il giudizio in merito all’omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati”.

AMMENDA

€ 200 TARANTO per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, al 1° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetendolo per tre volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).