Taranto: Viggiano risponde alle critiche alla giunta

Taranto Viggiano: “Forza Italia pensi al Governo, non alle nostre alleanze”. L’assessore comunale agli Affari Generali e Risorse Umane del comune di Taranto, risponde ai rappresentanti di “Forza Italia” sul caso 5 Stelle.

In pratica suggerisce di pressare il governo per il caso ex Ilva invece di pensare alla revoca all’assessore dei 5 stelle.

Invece dovrebbero, afferma, dare un contributo operativo al lavoro che la giunta Melucci sta portando avanti.

Continua dichiarando che, meglio farebbero ad astenersi dal dare lezioni, dopo che il centrodestra ha candidato un esponente della sinistra.

Termina con la sicurezza che l’alleanza recupererà valore, grazie alla disponibilità del sindaco Melucci e del presidente Emiliano