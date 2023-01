Sistema di posta elettronica in default. Oggi si parla sempre più spesso di digitalizzazione. Questa trasformazione permette, infatti, di fruire di nuovi contenuti attraverso la rete internet, a livello globale, in modo sempre più veloce ed efficiente.

La questione tocca da vicino anche la pubblica amministrazione, che sta convertendo in digitale buona parte delle pratiche che i cittadini affrontano ogni giorno. La digitalizzazione, è legata alla diffusione di Internet, all’accessibilità e alla velocità di connessione, diventata una vera e propria cartina al tornasole dello sviluppo di un paese. Una Nazione come l’Italia riesce a distinguersi per alcune delle sue eccellenze, ma mostra ancora molte fragilità sistemiche.

Secondo il Rapporto SVIMEZ 2022 sull’Economia e la Società del Mezzogiorno, nell’ultimo anno e mezzo si è verificato un vero e proprio boom dell’uso delle tecnologie digitali in tutti i settori dell’economia italiana. Chiusure, distanziamento e smart-working hanno cambiato profondamente il modo di lavorare degli italiani, tanto a Nord che a Sud. Tuttavia, questo ha messo in luce anche diverse mancanze e ha fatto emergere chiaramente il livello di alfabetizzazione digitale degli italiani.

Cosa succede agli utenti della società Italiaonline quando non riescono più a utilizzare il loro account di posta elettronica Libero e Virgilio in default da oltre 36 ore?

Un problema tecnico sta infatti interessando il provider gestito da Italiaonline (che sui social sta cercando di gestire la protesta degli utenti). La posta non funziona, non è possibile accedervi; anche per chi ha un account a pagamento e usati per motivi professionali. Scongiurato attacco hacker e la pericolosità di perdere i dati e le informazioni degli utenti registrati. Secondo l’azienda è un problema tecnico in via di risoluzione.

«Si tratta di un problema di natura tecnica esclusivamente interno, dovuto ad un disservizio all’interno del nostro data center, e non è imputabile ad un problema di instradamento, DSN o degli operatori. Il che significa che escludiamo categoricamente potenziali attacchi hacker e che i dati dei nostri utenti, che sono il bene più prezioso, non sono in pericolo. Il servizio, una volta ripristinato, non genererà nessuna perdita per i milioni di account Libero e Virgilio mail», si legge in una nota dell’azienda.

La problematica ha iniziato a manifestarsi a partire dalle ore 6 di mattina di lunedì 23 gennaio ed è In itinere.

Staff di Libero: “Le nostre parole vanno in primis agli utenti della Libero Mail e della Virgilio Mail, che hanno aperto con noi le loro caselle di posta elettronica: siamo consapevoli del disagio procurato e del disservizio. Stiamo lavorando incessantemente da ormai diverse ore per risolvere un problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto – dichiara Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline – e che non è dipeso da sistemi sviluppati da Italiaonline. Possiamo rassicurare, come già scritto sui nostri portali e touchpoint digitali, che i nostri utenti sono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno ad essere sempre, la nostra priorità. L’attuale situazione non è dipendente da attacchi cyber esterni. Come abbiamo avuto modo di comunicare ai nostri utenti in queste ore, in 25 anni di servizio fedele agli italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo.

Abbiamo letto tutti i messaggi comparsi sui social network e compreso perfettamente i disagi arrecati. Sappiamo che milioni di italiani contano su di noi per comunicare e questo ci sta dando la spinta per lavorare giorno e notte per risolvere il problema il più velocemente possibile. Non possiamo che scusarci e ringraziarvi per la pazienza e la fiducia. Prevediamo di poter avere maggiori informazioni nelle prossime ore. In ogni caso terremo aggiornati i nostri utenti, come fatto finora, attraverso i canali di Italiaonline”.

Auspichiamo in un ripristino tempestivo. Chissà se nelle prossime ore riusciremo finalmente a controllare o inviare le mail dalla nostra casella di posta elettronica. Senza Internet oggi è veramente difficile e che esserne estranei significa davvero isolarsi dal resto del mondo e rimanerne indietro rispetto ai propri contemporanei.