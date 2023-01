Appuntamento con la Scherma Taranto

Nuovo importante appuntamento agonistico ha tenuto impegnati lo scorso week end gli atleti del Club Scherma Taranto e per la precisione la Terza prova nazionale Master presso il PalaUnisa di Baronissi.

La categoria Master è un movimento che in quest’ultimo periodo è in continua crescita in termine di tesserati alla società Jonica

e con molta soddisfazione del tecnico Camilo Bory Barrientos i risultati stanno arrivando anche da questa categoria.



Il Palmares stagionale 2022/23 del Club Scherma Taranto si arricchisce con la Medaglia d’Argento di William Venza (categoria Spm0 (atleti 24/40 anni) che nei Master ha già ottenuto la scorsa stagione grandi risultati confermando il suo valore schermistico.

Con solo una sconfitta nel girone di qualificazione l’atleta tarantino continua il suo percorso impeccabile di vittorie fino ad accedere ad un’ emozionante semifinale in cui affronta Vittorio Amendola (Club Schermistico Partenopeo). Un assalto in cui la tecnica e la grinta di William Venza hanno messo la firma sulla vittoria.

Non con lo stesso esito purtroppo è terminata la finale disputata con Gian Filippo Di Nucci (Club Scherma Formia) caratterizzata da un continuo testa a testa e decisa solo agli ultimi secondi che hanno regalato all’atleta laziale la stoccata vincente.

Grande soddisfazione dunque per la Medaglia d’Argento di William Venza ma la soddisfazione viene accresciuta anche per il 7° posto di Antonio Salatino nella stessa categoria, che è stato protagonista di un’ottima prestazione, e infine per la premiazione al torneo Veteres, torneo parallelo alla competizione Master, di Alessandra Mirabella, al suo debutto agonistico.

Degna di nota anche le prestazioni di Michele Zonno, Simone Falerno e Vito Maglie

Continuano dunque con questi successi le conferme del valore sportivo degli atleti del Club Scherma Taranto che vengono allenati magistralmente dal Tecnico Camilo Bory Barrientos, eccellenza del panorama sportivo tarantino.