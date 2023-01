Ultime Notizie sul tragico incidente sulla Martina-Massafra: il quarto ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Un tragico incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 19:30 sulla strada provinciale che collega Massafra a Martina Franca.

Tra le cause sicuramente anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia o la scarsa visibilità sulla strada, dovuta proprio alle precipitazioni intense, ma anche la strada che si restrine in quel tratto e all’improvviso un muro di cemento.

Strage sulla Massafra-Martina 3 morti e 1 ferito in codice rosso – Pugliapress – Quotidiano online

L’auto una Opel Corsa sulla quale viaggiavano i quattro ragazzi di soli 19, 13 e 20 anni è finita contro un muretto sulla SS 581 direzione Massafra a 1 km dalla città.

Il quarto ragazzo, con ferite gravi e traumi, è stato trasportato all’ospedale di Taranto da un’ambulanza del 118.

A perdere la vita sono stati Leonardo Carucci di 19 anni e la sorellina più piccola, Antonella Carucci di soli 13 anni. La terza vittima è Leo Conte di 20 anni di Martina Franca che guidava l’auto intestata al padre.

Per il quarto passeggero, Giuseppe Convertino, figlio dell’Assessore Errico del Comune di Massafra ricoverato al S.S Annunziata di Taranto, la prognosi resta riservata, non sarebbe più in pericolo di vita. Avrebbe riportato un trauma cranico e diverse fratture.

Conte stava riaccompagnando a Massafra gli altri tre ragazzi dopo avere trascors la giornata a Martina Franca