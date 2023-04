Club Scherma Taranto – Oro per Deva Pantaleo!

Club Scherma Taranto, qualificazione campionato Gold Giovani: medaglia d’oro per Deva Pantaleo

Si arricchisce ancora il Palmares di medaglie del Club Scherma Taranto per questa stagione agonistica grazie alla strepitosa prestazione di Deva Pantaleo nella prova di qualificazione interregionale GOLD categoria giovani Spada che si è svolta lo scorso week-end presso la sede della Virtus Scherma Salento a Caprarica di Lecce.



Una competizione che aveva l’obiettivo importante di assegnare i pass per il campionato GOLD che si svolgerà a Riccione nel prossimo Maggio.



Per cercare di conquistare questa qualificazione il tecnico del Club Scherma Taranto Camilo Bory Barrientos ha deciso di schierare Sofia Carruggio, Martina Macripò e Deva Pantaleo; le ragazze sono al loro primo anno nella categoria cadette, quindi si sono dovute scontrare con atlete di categoria superiore.



Pertanto il successo di Deva Pantaleo assume un valore entusiasmante se consideriamo che ha dominato su avversarie più grandi di età e di esperienza e ancor più che questo successo è arrivato nella sua città, perché ricordiamo che la Pantaleo ha scelto il Club Scherma Taranto come società di allenamento ma ha Lecce come città nativa.

Ed è una vittoria che conferma l’escalation di successi della schermitrice jonica in questa stagione agonistica, caratterizzata dal raggiungimento di un’ottima forma fisica e da un’altissima concentrazione che le ha permesso nelle precedenti prove di conquistare la qualifica al Campionato Nazionale per la categoria Cadette Spada.

Tali prestazioni sono state confermate in questa competizione di qualificazione del Campionato GOLD Giovani dove l’atleta Pantaleo ha letteralmente sbaragliato le avversarie vincendo agevolmente tutti gli assalti che le aprivano la strada fino alla conquista della Medaglia d’Oro al termine della finale disputata con Lucrezia Orlando (Lame Azzurre Brindisi) vinta con il comodo punteggio 15/10.

“Siamo nella fase più calda e intensa della stagione agonistica”- dichiara la Presidente Antonella Putignano- “in cui affrontiamo le ultime importantissime competizioni prima dei campionati finali di categoria ed ottenere questi successi ripaga di mesi di duro lavoro in allenamento ed è sicuramente un’iniezione di energia e di entusiasmo per affrontare i prossimi determinanti impegni.”