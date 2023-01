ARIF Puglia – Assunzioni. ARIF (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali). Aperte le selezioni pubbliche rivolte a diplomati e laureati e prevedono la copertura di n. 10 posti di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato.

Bandi di concorso per i profili professionali richiesti:

BANDO concorso pubblico, per titoli ed esami, due unità di personale di categoria D, posizione economica D1 – istruttore direttivo amministrativo – contabile – statistico;

BANDO concorso pubblico, per titoli ed esami, due unità di personale di categoria D, posizione economica D1 – istruttore direttivo tecnico;

BANDO concorso pubblico, per titoli ed esami, due unità di personale di categoria D, posizione economica D1 – istruttore direttivo agrario e forestale;

BANDO concorso pubblico, per titoli ed esami, quattro posti per profilo di istruttore informatico, di categoria C, posizione economica C1.

ARIF Puglia – Assunzioni. Per candidarsi c’è tempo fino al 12 febbraio 2023

Tutti gli interessati sono invitati a leggere con attenzione i bandi sopra allegati, pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami GU n.3 del 13-01-2023.